Lino D’Angiò: “Spalletti è tutto o niente. Di solito parla tanto, ieri invece è stato rapido”

L’attore comico napoletano Lino D’Angio, più volte imitatore di Spalletti e di De Laurentiis, ha espresso il suo parere sul brutto momento che sta vivendo il Napoli, specie da ieri dopo la sconfitta contro l’Empoli.

Anche le parole dell’allenatore nel dopo gara non sono passate inosservate. Soprattutto a un tifoso d’eccezione come Lino D’Angiò, artista e fan azzurro che tra i suoi personaggi ha anche l’allenatore toscano. «Lui è tutto o niente. Di solito parla tanto, ieri invece è stato rapido e chiaro nei concetti in tv. Ma la colpa non è sua, come ha detto, perché il Napoli di ieri si è visto anche in passato, dagli alberghi alle Champions perse» – le sue parole amareggiate dopo la sconfitta.

Tra i tanti personaggi di D’Angiò, anche il vulcanico De Laurentiis: «Cosa direbbe ora? Tutti in ritiro! E infatti il ritiro può essere una buona soluzione: da tifoso spero che da martedì la squadra e lo staff si ritrovino insieme e ragionino su quello che è accaduto e che accadrà. Un po’ di richiami per tutti per poter portare a casa almeno la Champions League».