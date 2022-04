Le pagelle del Corr. Sport – Imperdonabile Meret. Anguissa conserva la lucidità

Il Napoli fa harakiri ad Empoli, da 0-2 a 3-2 e butta via le residue chance per lottare per lo scudetto. Nel primo tempo meglio i toscani che pressano e spingono con un Parisi devastante. Gli azzurri ci provano con Osimhen e Lozano, ma manca la precisione. La rete del vantaggio è realizzata da Mertens, cross di Lozano, velo del nigeriano e tiro di piatto del belga. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio, Anguissa recupera palla e Insigne con un diagonale preciso batte Vicario. La partita sembra in controllo, ma poi succede l’incredibile. La squadra di casa accorcia le distanze con Henderson. Poi l’incredibile errore di Meret che rinvia su Pinamonti e la palla va in rete. Dopo 4 minuti arriva la rete del sorpasso, ancora con il bomber di Cless. Una sconfitta che fa davvero male, anche se la zona Champions resta salda. Secondo il Corriere dello Sport, calo nella ripresa anche di Juan Jesus e Mario Rui nella fase difensiva.

Spalletti (all.) 4,5 – Alla fine della stagione arriva un Napoli cotto. E’ una squadra che non ha più niente, né gioco, né corsa, né orgoglio.

Meret 4 – Regala la palla e il gol a Pinamonti ritardando incomprensibilmente il rinvio. Se avesse visto cosa aveva fatto proprio Pinamonti con Terracciano a Firenze, avrebbe evitato. Un errore così è difficile da perdonare. Incerto anche sul 3-2.

Zanoli 5,5 – Non sta bene e si vede. Attacca poco e difende male.

Malcuit (1’ st) 4,5 – Si fa fregare la palla da Zurkowski all’inizio dell’azione del 2-1. E continua a sbagliare.

Rrahmani 4,5 – Senza Koulibaly al suo fianco è perso. La prima palla-gol di Pinamonti è causa sua. Il gol di Henderson è merito suo con un assist perfetto.

Juan Jesus 5,5 – Ne combina meno degli altri suoi colleghi, ma alla fine anche lui viene travolto.

Mario Rui 5,5 – Bene il primo tempo, in netta difficoltà nella ripresa.

Anguissa 6,5 – È l’unico a conservare lucidità e senso d’equilibrio. Il 2-0 nasce perché conquista palla e piazza l’assist.

Fabian Ruiz 4,5 – Non fa niente. Da un giocatore di questo livello, in partite decisive come questa, c’è da aspettarsi tutta un’altra prestazione.

Lozano 6 – Un po’ di corsa, qualche scatto e l’assist dell’1-0.

Zielinski (23’ st) 5 – Venti minuti di buio.

Mertens 6 – Il suo gol è bello ma ha pure una colpa: illude il Napoli.

Politano (32’ st) 5 – Entra sul 2-0 e finisce 2-3. Non si può dire un ingresso fortunato.

Insigne L. 5,5 – Un gol di sinistro e un altro sbagliato, quello che potrebbe chiudere la partita.

Ounas (40’ st) sv

Osimhen 5 – Qualche colpo di testa non troppo preciso, contro Viti è quasi sempre perdente.

Fonte: A. Polverosi (Cs)