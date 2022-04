Ancora una buona partita per Livio Marinelli (Il Cds vota 6,5), vera sorpresa di questa stagione, che adesso Rocchi proverà a testare in match sempre più importanti (si parla anche di un possibile badge da internazionale l’anno prossimo). Non è stata una partita cattiva, nonostante la posta in palio, prova ne siano i 23 falli fischiati (a fare da contraltare, però, i 5 gialli comminati), con una soglia del fallo abbastanza alta. Limasse un po’ i mezzi comizi che fa in campo…

NO RIGORE

Protesta (poco) l’Empoli per un contatto in area del Napoli con il risultato sullo 0-0: in uscita, Lozano si appoggia sulle spalle di Verre, Marinelli lo considera di gioco, ci sta, anche per la facilità con la quale il giocatore dell’Empoli cade. Lozano, però, ha rischiano proprio perché non è un classico “spalla contro spalla”.

REGOLARE

Lungo check dopo la rete che ha deciso il match, il 3-2 di Pinamonti: non tanto per la sua posizione (è nettamente dietro tutto), ma per quella di Di Francesco, che interviene sul cross di Bajrami. Ci pensa il VAR (Banti) a sparecchiare il campo, pizzicando il piede destro di Rrahmani che tiene in gioco l’esterno dell’Empoli.

NO ROSSO

Nessun possesso palla, posizione defilata rispetto al centro della porta: ok solo giallo per Zanoli su Pinamonti.



VAR: Banti 6,5 – Mezzo voto il più per il lavoro certosino sul 3-2.

Fonte: CdS