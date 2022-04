La furia di Edo è un déjà-vu, cambia solo la disperazione di Meret

Un film già visto, un autentico déjà-vu. Impossibile non pensarlo, non sentirlo, non pensarci. La rabbia di Edo De Laurentiis, la discussione con la squadra, non può non riportare alla mente un ammutinamento di ancelottiana memoria. Ne scrive La Gazzetta dello Sport:

“C’è un retroscena non visto ma sentito nello spogliatoio del Castellani. In particolare quando è entrato il vicepresidente Edo De Laurentiis, sicuramente non felice per la prestazione. Calci e pugni agli armadietti e anche una sorta di resa dei conti in una squadra che ha varie anime. In un angolo, con la testa fra le mani, Alex Meret che avrà bisogno di tempo per metabolizzare la papera.”