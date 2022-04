Dopo l’uscita di Mertens e Insigne il Napoli si è spento

Sono loro che hanno acceso le speranze del Napoli contro l’Empoli, ma quando Mertens e Insigne sono usciti, il Napoli sembra essersi spento completamente, come scrive Il Mattino. Mertens e Insigne, uniche luci del Napoli a Empoli: il belga e il capitano hanno firmato due gol belli ma inutili per gli azzurri che hanno subito la rimonta nel finale della formazione di Andreazzoli perdendo in maniera incredibile la partita. Gli unici sprazzi di sereno in un pomeriggio da incubo al Castellani, uno stadio ancora una volta tabù per il Napoli che ci ha vinto solo una volta e ieri ha incassato la sconfitta più brutta di tutto il campionato. Dries e Lorenzo, due del gruppo storico, sono stati gli unici a salvarsi e non soltanto per i gol che hanno messo a segno ma più in generale per la prestazione positiva in un pomeriggio da dimenticare per tutti gli altri azzurri.