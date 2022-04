Dalla panchina l’uomo sbagliato al momento sbagliato

I subentranti dalla panchina

4 Zielinski

Perché se la gara diventa quella di dover lottare con la clava, ecco che il polacco è il meno adatto in questo momento. Infatti viene preso a sportellate, sbattuto di qua e di là come se fosse il telo di una bandiera. Non c’è traccia della sua stella che brillava.

sv Politano

Prende parte come attore non protagonista agli otto minuti più terribili della storia recente del Napoli: si piazza alto provando a fare qualcosa ma uno scoglio non riesce certo ad arginare il mare. Tatticamente il finale di partita non dice nulla: se non che c’è solo una squadra in mezzo al campo.

sv Ounas

Pensi che possa portare idee e freschezza ma non porta né l’uno né l’altro. Va anche lui completamente nel pallone, sembra essere capitato per caso in una di quella baraonde in cui c’è poco da fare se non restare aggrappato a quello più vicino. Che ieri nel Napoli non c’era. E lui non ne ha le doti per farlo.