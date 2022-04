Condò: “Il Napoli si autodistrugge, occorre una ristrutturazione del gruppo”

Autodistruttivo. Il Napoli finisce sempre con esserlo, ne conosce tutti i modi. Per questo appare necessaria una ristrutturazione. E’ l’analisi di Paolo Condò sulle pagine de La Repubblica. Ma anche De Laurentiis deve superare una sindrome che pare prenderlo ogni tanto…

“Questo Napoli — un nutrito gruppo di giocatori che sta insieme ormai da anni — conosce infiniti modi di autodistruggersi, e l’assunzione di responsabilità da parte di Spalletti, con quel reiterato “devo pagare io”, assomiglia a una richiesta di chiarimento con il club. (…)

A questo punto il gruppo dovrà essere profondamente ristrutturato, e non ci viene in mente un tecnico più adeguato di Spalletti — può essere in discussione il terzo posto, non la qualificazione alla Champions — per gestirlo: ma a patto che De Laurentiis superi la sindrome da Conte Ugolino che nel tempo l’ha sempre portato a divorare i suoi allenatori.”