Bucchioni: “Spalletti ha fatto un ottimo lavoro, peccato per aver mollato ora”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

“Mi pare ci sia parecchia confusione in casa Napoli, non si sa che strada prende ed è incredibile che possa finire in questo modo una a stagione che povera concludersi invece, con una vittoria. Sono tutti responsabili e parto dalla società perché non è possibile che ogni volta che si è ad un passo dal portare a casa qualcosa di importante non è presente. In questi casi la società dovrebbe supportare e capire i momenti che squadra e allenatore vivono.

Spalletti aveva fatto crescere la squadra, quello che sorprende è aver mollato adesso. Questo è un problema caratteriale, non di rosa.

Italiano è stato accostato a Napoli prima che arrivasse Spalletti, poi scartato per la mancata esperienza. A Firenze Italiano si trova bene, pare che voglie restare una altro anno a Firenze dove le tensioni e le ambizioni non sono quelle di Napoli. Nel calcio però può accadere sempre tutto. Con De Laurentiis tutti gli allenatori hanno dei problemi e mi chiedo sarà lui il problema? Forse servirebbero nei manager intermedi per avere dei contatti tra allenatore e presidente. La cosa più incredibile è che 15 giorni fa parlavamo di scudetto”.

Fonte: RadioMarte