Ancelotti sulla corsa scudetto: “E che vinca il Milan”

L’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sia sulla semifinale di Champions League che giocherà il suo Real Madrid domani, sia sulla corsa scudetto, come riportato da 100x100Napoli.

“È bello essere qui a giocare una semifinale di Champions, c’è soddisfazione e preoccupazione per la sfida di domani. Ora ci godiamo questo momento, siamo felici per il campionato. Guardiola è un grande allenatore e un grande innovatore, propone un calcio offensivo ed è stato qualcosa in più per tutto il nostro mondo.

Né io né lui però vinciamo le partite, al limite un allenatore le può perdere le partite. Il vero Real Madrid è quello che è arrivato fino a qui. Abbiamo eliminato due favorite per la Champions come Chelsea e Paris Saint Germain.

Per noi è motivo di orgoglio essere qui. A inizio stagione loro partivano avanti a noi. Ora dovremo essere bravi in questa doppia semifinale. Benzema è molto motivato, sente molto questa stagione, vista anche la candidatura per il pallone d’oro.

Milan o Inter? Seguo e sono molto attratto dal calcio italiano. Ieri i rossoneri hanno fatto una vittoria importante e sarà una bella lotta, che non c’era da tanto tempo in Italia. E che vinca il Milan.