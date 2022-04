A Empoli come 80 anni fa: ecco l’ultimo ko da doppio vantaggio

Sempre una domenica, ma di ottant’anni fa. Era il 22 marzo del 1942 quando il Napoli perdeva l’ultima partita in Serie A dopo aver avuto un vantaggio di due reti, come accaduto oggi a Empoli per la squadra di Luciano Spalletti . In Toscana ha deciso una rete di Pinamonti nel recupero, ottant’anni fa fu il Torino di Cargnelli a condannare gli azzurri allenati da Vojak. E quella volta i gol di vantaggio furono addirittura tre. Piacentini, Busano e Fabbro avevano portato avanti gli azzurri in casa del Torino, Menti e Baldi avevano riaperto il match prima dell’intervallo. Poi nella ripresa il crollo: ancora Menti segna il pareggio, quindi la doppietta di Gabetto aveva ribaltato il match e completato la rimonta. Dopo ottant’anni precisi, ancora in trasferta, la squadra di Mertens e compagni riesce a pareggiare un record negativo che pesa tanto sul morale e sulla classifica: nelle ultime tre partite, gli azzurri hanno guadagnato un solo punto. Fonte: Il Mattino