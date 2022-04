WOMEN CHAMPIONS – Spettacolo tra Lyon e Psg, vittoria per la squadra di Bompastor

Dopo il netto successo del Barcellona per 5-1 contro il Wolfsburg, davanti a quasi 92 mila spettatori, questo pomeriggio si è giocato il match tra il Lyon e Psg della Women Champions. Successo per le ragazze di Bompastor per 3-2 in una sfida spettacolare. Le reti per le padroni di casa da parte di Renard e doppietta di Macario, per le parigine Katoto e Dudek. La sfida al ritorno al Parco dei Principi, sarà incerta fino alla fine.

La Redazione