Un anno senza nessun guizzo: oggi si rivede Demme dall’ inizio

Demme è la riserva di Lobotka anche se l’etichetta lo potrà ferire. E oggi tocca a lui, a meno che il tecnico di Certaldo non decida diversamente. L’ex Lipsia non gioca titolare dalla gara con la Lazio dove non è che fece fuoco e fiamme. Così come non le fece la settimana prima, a Cagliari. Sei volte titolare in questa stagione, non ci sono figli e figliastri, ma di certo non è il prediletto di Spalletti. Un po’ anche il destino ha scelto per Lucianone, quando il 24 luglio in amichevole con la Pro Vercelli, l’italo-tedesco si è rotto il legamento del ginocchio. Da quel momento l’ex uomo a cui Gattuso (Demme è uno di pochi con cui si scambia di tanto in tanto un messaggio: per il resto Ringhio non ha più rapporti con nessun azzurro) non riusciva a rinunciare per nulla al mondo, è finito un passo indietro. Ora in questo rush finale tocca a quelli come lui: messi da parte ma che devono dimostrare il proprio valore, aggrappandosi anche all’orgoglio. Ci riuscirà?

Il Mattino