Ultime Napoli – Dubbio Zanoli, Spalletti ha scelto il trequartista alle spalle di Osimhen

Il Napoli affronterà questo pomeriggio allo stadio “A. Castellani”, fischio d’inizio ore 15,00, l’Empoli per la quint’ultima di campionato. Per mister Spalletti c’è il dubbio di Zanoli, il classe 2000 ex Carpi, ieri non si è allenato causa gastroenterite, pronto in caso di evenienza Malcuit. Per il resto in difesa spazio a Rrahamani e Juan Jesus. In attacco ieri è stato provato, come riporta il Corriere dello Sport, Mertens alle spalle di Osimhen. L’alternativa sarebbe Demme per un centrocampo a 3. Ancora panchina per Zielinski e Politano.

La Redazione