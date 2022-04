SETTORE GIOVANILE – Valanga azzurra del Napoli Under 15 e 16 a Cosenza

Questo pomeriggio si sono giocate le sfide valevole per le categorie Under 15 e 16, mentre l’Under 17 è a riposo per gli impegni della Nazionale. L’Under 15 di mister Sorano ha vinto a Cosenza per 0-4 con le reti di: Testa, Picca, Distratto e Napoletano. L’Under 16 di Malafronte vince contro i pari età calabresi per 0-7. In gol: Stasi, Raggioli, doppietta di Borriello, Valentino, Parisi e Avvisati.

Under 15

Cosenza: 0 – Napoli: 4

Marcatori: 9’pt Testa (N), 3’st Picca (N), 34’st Distratto F (N), 35’st Napoletano (N)

Under 16

Cosenza: 0 – Napoli: 7

Marcatori: 21’pt Stasi (N), 14’st Raggioli (N), 21’st Borriello (N), 32’st Borriello (N), 40’st Valentino (N), 41’st Parisi (N), 44’st Avvisati (N)

Fonte: ilcosenza.it