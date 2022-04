SERIE A – Lazio-Milan 1-2, i rossoneri continuano la corsa scudetto

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, la squadra di Pioli si rialza battendo 2-1 in rimonta i biancocelesti all’Olimpico. Il 12° risultato utile di fila dei rossoneri vale la vetta a +2 sull’Inter, che mercoledì recupera la sfida a Bologna. In avvio la sblocca Immobile su assist di Milinkovic-Savic, dopo l’intervallo pareggia Giroud servito da Leao. Si rivede in campo Ibrahimovic, attento Strakosha nel finale mentre Hernandez sfiora il gol. Lo trova al 92′ Tonali su assist di Zlatan, come scrive Sky Sport.

LAZIO-MILAN 1-2, IL TABELLINO

RETI: 4′ Immobile (L), 50′ Giroud (M), 90’+2′ Tonali (M).

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6,5; Lazzari 5 (dall’80’ Hysaj sv), Patric 5,5 (dall’80’ Luiz Felipe sv), Acerbi 5, Radu 5 (dal 63′ Marusic 4,5); Milinkovic-Savic 6, Leiva 6 (dal 60′ Cataldi 5,5), Luis Alberto 5 (dal 60′ Basic 6); Felipe Anderson 6,5, Immobile 6,5, Zaccagni 6,5. All. Maurizio Sarri 5,5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Kalulu 6, Tomori 5,5, Theo Hernandez 6,5; Tonali 8, Kessie 5; Messias 6,5 (dal 71′ Krunic 6), Brahim Diaz 6 (dal 68′ Rebic 7), Rafael Leao 7 (dall’86’ Saelemaekers sv); Giroud 6,5 (dal 68′ Ibrahimovic 6,5). All. Stefano Pioli 7.

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata.

AMMONITI: Strakosha (L), Tomori (M), Leiva (L), Cataldi (L), Kalulu (M), Ibrahimovic (M), Tonali (M).