Giovanni Scotto, giornalista, ha commentato la sconfitta del Napoli per 3-2 contro l’Empoli su Twitter, ecco le sue parole: “Con tutto lo 0-2 il Napoli non aveva convinto. E come sempre i cambi arrivano a confermare la solita confusione tattica e scelte discutibili. Anche senza la paperissima di Meret il pareggio sarebbe stato ugualmente grave e dannoso. Speriamo ci sia lo spunto per una riflessione”.

https://twitter.com/scottotweet/status/1518241813471154177?s=20&t=PavKGk4PRJkrBHsv9tD1TQ