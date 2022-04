PRIMAVERA 1 RISULTATI – Manita interna del Lecce, pari tra Genoa e Roma

Dopo il successo del Napoli Primavera 1 contro la Fiorentina, c’era attesa per la risposte delle dirette concorrenti in zona salvezza. Il Genoa, prossimo avversario degli azzurrini, pareggia in casa contro la Roma. Il Lecce rifila un pesante 5-1 contro il Pescara, mentre l’Atalanta vince nel finale per 2-3 sul campo della Spal.

Primavera 1 risultati

Genoa-Roma 1-1

Spal-Atalanta 2-3

Lecce-Pescara 5-1

La Redazione