Pampa Sosa: “Ritiro giusto, ma se viene utilizzato per parlare, magari prendere per i capelli qualcuno”

Roberto Sosa, detto Pampa, ex calciatore del Napoli, ha commentato così sui social la decisione della SSCN di mandare i calciatori in ritiro dopo la sconfitta contro l’Empoli per 3-2.

“Il ritiro mi pare giusto, ma se viene utilizzato per parlare, chiarire e magari prendere per i capelli qualcuno. Parlare del futuro è importante per cercare di non ricadere nello stesso errore, perché dietro c’è una tifoseria importantissima. Guardatevi in faccia Napoli“