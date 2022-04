Osimhen vuole la Champions, l’Arsenal vuole la Champions con Osimhen

All’ andata dovette saltare il match contro l’Empoli, perchè “fresco” di operazione al volto. Oggi, invece, Osimhen ci sarà. Deve terminare al meglio questa stagione, poi, comincerà a pensare alla prossima. Intanto, c’è chi pensa a lui molto intensamente. Si tratta dell’ Arsenal. Gli inglesi non mollano. Ne scrive La Gazzetta dello Sport:

“Oggi affronta per la prima volta questa squadra toscana ed ha tanta voglia di segnare un tredicesimo gol che lo porterebbe ad eguagliare la sua migliore stagione in campionato al Lilla, nel 2019-20, con 13 gol in Ligue1 in 27 presenze. Stavolta è a 12 in 22 presenze e gli restano cinque partite per migliorare il proprio bottino. La primavera di Victor è stata sempre positiva (ben 7 gol nello scorso campionato) e chiudere in bellezza, al di là della posizione in classifica del suo Napoli, che comunque si sta garantendo un posto in Champions League, il palcoscenico cui ambisce il centravanti nigeriano, che in questo momento ha occhi importanti puntati da club di Premier. In particolare l’Arsenal ha fatto già diversi passi concreti, attraverso degli intermediari. Ancora non c’è un accordo definitivo, anche perché Osimhen vuole un club da Champions, ma i Gunners proprio ieri hanno staccato il Tottenham di Antonio Conte al quarto posto”.