LIVE SERIE A – Empoli-Napoli (24/04/2022)

Arbitro: Marinelli; Ass1: Lo Cicero; Ass2: Mastrodonato; IV: Colombo; VAR: Banti; AVAR: Vivenzi

Questo pomeriggio allo stadio “A. Castellani” di Empoli, fischio d’inizio alle ore 15,00, i padroni di casa allenati da Aurelio Andreazzoli affronterà il Napoli per la trentaquattresima di campionato. All’andata i toscani vinsero al “Maradona” con il gol di Cutrone, si preannuncia una sfida interessante. In casa azzurra, out: Di Lorenzo, Lobotka ed Elmas. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione