Secondo quanto affermato da La Nacion, e riportato da TMW, il Real Madrid sta preparando il dopo Isco in vista della prossima stagione. Il blancos è uno degli obiettivi sensibili del Milan per la nuova stagione agonistica. Ancelotti si è già mosso per provare a trovare il giocatore giusto per sostituirlo. In questo senso, in cima alla lista, c’è Fabian Ruiz, in uscita dal Napoli, con Aurelio De Laurentiis che chiede non meno di 50 milioni per lasciarlo partire.