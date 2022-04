Riccardo Cucchi, giornalista, ha commentato la sconfitta per 3-2 del Napoli contro l’Empoli su Twitter, ecco le sue parole: “Il Napoli era riuscito a portarsi sullo 0-2 in una gara difficile per la bravura dell’Empoli e per le difficoltà, anche fisiche, dei suoi giocatori. Ad un passo dal traguardo il crollo e la rimonta dei toscani. Nella fase cruciale della stagione Napoli in calo”.

