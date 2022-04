Ci sarà anche il prossimo anno, con il permesso di tutti

Resta un mistero il perchè si sia messa in discussione, da parte di qualcuno, la sua permanenza, ma Spalletti è stato chiaro: sarà al Napoli anche il prossimo anno. «Resto al 100 per cento a Napoli». Si limita a un vago «il mio futuro è Empoli, il mio presente è Empoli, poi a bocce ferme parleremo» che può essere nulla, ma pure una minaccia figlia di queste settimane difficili. Luciano Spalletti ha guidato il vascello con passo prima sicuro, ipnotizzando lo spogliatoio, poi però in sette giorni assurdi, si è reso conto del naufragio-scudetto. Le fessurine degli occhi sprizzano saette. Non è contento. Qualcosa lo turba. Una settimana complicata.

«Non sono né deluso né arrabbiato. Sono sempre propenso a guardare al futuro e basta. Sento responsabilità e colpa di quello che è successo. Ma io vado avanti. Col permesso di tutti».

Il Mattino