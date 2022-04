Mirko Calemme, giornalista, ha commentato la sconfitta del Napoli per 3-2 contro l’Empoli su Twitter, ecco le sue parole: “Per momento, livello dell’avversario e modo in cui è arrivata, una delle peggiori sconfitte nella storia del Napoli. Azzurri spariti nel momento chiave. Se sono in Champions è solo perché quest’anno, a differenza del 2021, non c’è una quinta in corsa. Va rivalutato tutto”