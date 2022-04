Calemme, AS: “Non può essere sempre colpa del mister di turno”

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha commentato sui social la brutta sconfitta del Napoli ad opera dell’Empoli al Castellani per 3-2. “Dopo Sarri, col quale si era creata un’alchimia irripetibile, Ancelotti, Gattuso e Spalletti, a un certo punto, si sono persi. Non può essere sempre colpa del mister di turno, però. Per colmare realmente il gap con le big, il Napoli deve crescere sotto altri aspetti. È difficile”.