Allegri fiducioso: “Per il quarto posto abbiamo ancora 5 partite da giocare”

La Juventus giocherà domani il posticipo della 34esima giornata di campionato contro il Sassuolo, ed oggi il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara. “Non siamo ancora matematicamente in Champions, quindi dobbiamo andarci piano. Aver raggiunto la finale di Coppa Italia ci consente di giocarci un trofeo contro la squadra più forte d’Italia. Facciamo un passo alla volta e cerchiamo di non fare un fuori giri. Per quanto riguarda il quarto posto la strada è ancora lunga, abbiamo cinque partite da giocare, tra cui due scontri diretti con Lazio e Fiorentina“.