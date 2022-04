Verso Empoli, è tempo di scelte: Demme verso una maglia da titolare

mentre a centrocampo, essendo out Lobotka per infortunio, sembra sia lanciato verso la maglia da titolare,Oggi verrà sciolto il dubbio Elmas, che ieri ha svolto lavoro in palestra per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro, e verrà presa una decisione su Ospina, reduce dall’ influenza. Verso la riconferma il tridente d’attacco con Osimhen punta centrale e gli esterni Insigne, il migliore in campo contro la Roma, e Lozano che ha fatto bene con i giallorossi ed è favorito su Politano. Confermati anche i terzini, a destra il giovane Zanoli, alla quarta partita consecutiva da titolare al posto dell’infortunato Di Lorenzo, e a sinistra il portoghese Mario Rui.