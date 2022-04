Ultime Napoli – Spalletti schiererà la squadra a trazione anteriore in attacco

Il Napoli sa perfettamente che deve vincere contro l’Empoli, domani all’ “A. Castellani”, fischio d’inizio alle ore 15,00. Spalletti per farlo, come riporta il Corriere dello Sport, punterà su una squadra a trazione anteriore in attacco. Ovvero Lozano e Insigne sugli esterni, Mertens come trequartista a supporto di Osimhen. Saranno in tutto 4 giocatori offensivi per scardinare il muro toscano. I tifosi azzurri avevano chiesto a gran voce il belga al fianco del nigeriano e probabilmente domani questo accadrà contro l’11 di Andreazzoli. C’è ancora un allenamento e poi si saprà la verità sulla formazione anti-Empoli.

La Redazione