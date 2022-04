Dopo sei anni il Modena ritorna in serie B, in una stagione che ha dominato la serie C nel girone B e raggiunge il Bari nella cadetteria. I “canarini” allenati da Attilio Tesser vincono per 4-0 contro il Pontedera. In gol: Tremolada, Silvestri e doppietta di Scarsella. I romagnoli arrivano a quota 88 punti, arrivando davanti alla Reggiana di Aimo Diana. Domani si deciderà chi salirà in B tra Padova e Sud Tirol.

La Redazione