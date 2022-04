Tacconi ricoverato per un malore. Le condizioni dell’ex portiere

Preoccupazione per le condizioni di Stefano Tacconi: l’ex portiere della Juventus è ricoverato all’ospedale di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia, in prognosi riservata, come riportato dal sito Alfredopedulla.com. È atteso in serata un bollettino medico che dovrebbe chiarire le sue condizioni. La notizia delle cattive condizioni di salute è improvvisa: si sarebbe sentito male questa mattina ad Asti, dove era ospite delle “Giornate delle Figurine”, si legge su gazzetta.it.