Spalletti, quei ritorni “quasi” sempre con il freno a mano tirato

Trentacinque punti nelle prime 14 giornate del girone d’andata: il Napoli era primo in classifica. Un girone dopo, lo scenario è cambiato lassù: il Napoli ha conquistato 28 punti nelle prime 14 gare del girone di ritorno. Se Spalletti riuscisse a vincere le ultime 5 gare, conquisterebbe 43 punti nella seconda fase del campionato, 4 in più di quanti ne ha ottenuti da agosto a dicembre. E sarebbe, in questo caso, la quarta volta in cui una sua squadra riesce a fare più punti dalla 19.ma alla 38.ma giornata. Soltanto tre volte, e sempre alla guida della Roma, Spalletti ha invertito negli ultimi 10 anni questa tendenza nel girone di ritorno: ha conquistato più punti rispetto a quello d’andata.

