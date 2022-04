SERIE A, H. Verona-Sampdoria 1-1: punto prezioso per i Blucerchiati

VERONA-SAMPDORIA 1-1:

Blucerchiati in vantaggio, su rigore. Il primo tiro dal dischetto, di Caputo, viene parato dal portiere avversario Montipò. Ma, sulla respinta, il pallone viene ribadito in rete. 0-1. Nel secondo tempo, Sampdoria in difesa. Il Verona attacca. Ma in maniera non pericolosa. Ci pensa però Caprari. Con una giocata individuale. Che fa superare anche il portiere avversario Audero. E fa depositare la sfera in porta. 1-1.

VERONA:

Montipò; Casale, Gunter (45′ Sutalo), Ceccherini; Faraoni (61′ Depaoli), Tameze, Ilic (90′ Velozo), Lazovic; Barak (61′ Lasagna), Caprari (90′ Bessa), Simeone.

A disposizione: Chiesa, Boseggia, Cancellieri, Frabotta, Retsos, Hongla, Praszelink.

Allenatore: Tudor.

SAMPDORIA (4-4-2):

Audero; Bereszynski, Ferrari (73′ Yoshida), Colley, Augello (73′ Murru); Candreva, Rincon (63′ Sensi), Vieira (63′ Ekdal), Thorsby; Sabiri, Caputo (86′ Quagliarella).

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Supryaga, Askildsen, Magnani, Damsgaard, Trimboli.

Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Moro di Schio.

Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia.

VAR: Aureliano di Bologna.

AVAR: Di Iorio di VCO.

AMMONITI: Rincon, Vieira.