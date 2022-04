Saronni, giornalista: “Il Napoli reagirà dopo i match con Fiorentina e Roma”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Andrea Saronni, giornalista di Tgcom24, ecco le sue parole: “Già consideravo l’Inter favorita per lo scudetto, questo derby di Coppa Italia sono sempre stato convinto che risulterà decisivo a livello psicologico. L’Inter ha in mano il pallino e può perderlo solo la squadra di Inzaghi. Vediamo come ne verrà fuori il Milan da questa batosta, credo che questa sia la giornata decisiva. Se entrambe le milanesi non dovessero vincere e il Napoli prendesse i tre punti a Empoli allora le carte si rimischierebbero e si riaprirebbero i giochi anche per gli azzurri. Mourinho non farà lo sgambetto alla sua ex squadra? Non credo alle cose calcolate, non credo che possa sbagliare la formazione o i cambi apposta, in campo ci vanno sempre i giocatori. In Napoli-Roma ho notato che dopo il pareggio i giallorossi hanno provato a vincere anche se mancava pochissimo, quindi credono ancora al quarto posto. Poi c’è il fattore della semifinale di coppa con il Leicester, mi sembra comunque strano che ci siano un atteggiamento arrendevole. Nelle due partite in campionato e in coppa però con l’Inter non c’è stata partita, anche se in quel periodo c’era una Roma nettamente in difficoltà. Napoli? Credo che il Napoli reagirà a questo doppio inciampo con Fiorentina e Roma, al di là delle smentite quello che è successo nel post-partita tra Spalletti e De Laurentiis non ha posto molto bene la situazione. Qualche ombra nell’ambiente Napoli c’è, a Empoli si capirà quanto ne ha ancora il Napoli nella testa e nelle gambe. Se si vedrà un Napoli un po’ arrendevole capiremmo che spazio a grandi sogni non ce sarà più”