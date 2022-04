Primavera: Napoli-Fiorentina, le pagelle degli azzurri. Vergara migliore in campo

PRIMAVERA – Dopo la vittoria in trasferta con la Roma, gli azzurrini bissano e vincono in casa contro la Fiorentina di Alberto Aquilani. Vittoria che arriva al 94′ minuto su calcio rigore, che sancisce il risultato sul 3-2 (premi qui per leggere l’articolo completo sulla primavera). La Primavera del Napoli sale a quota 39 punti in classifica, e l’appuntamento è sabato 30 con lo scontro diretto con il Genoa.

Di seguito le pagelle per gli azzurrini:

Titolari

1 – Idasiak= 7, tiene a galla con una splendida parata nel secondo tempo, sui due goal non può farci molto.;

2 – Barba= 6.5, tiene bene la destra e contrasta l’opposto viola, Agostinelli, più parte difensiva che offensiva e in più verrà convocato in prima squadra per la sfida di domani contro l’Empoli;

7 – Acampa = 6 ottimo primo tempo con tanta spinta, sul secondo tempo regge le offensive finchè può anche se non perfetto in alcuni casi;

32 – D’Agostino= 6.5, si sacrifica moltissimo per i compagni, fa moltissima fase difensiva, e quando gli capita l’occasione per segnare arriva stanco sotto porta visto lo scatto di 80 mt.. Infatti viene sostituito da Spavone;

18 – Hysaj= 6,5, fa il suo dovere seppur con qualche distrazione, ma di fronte ha un avversario molto più alto di lui, e va in sofferenza su qualche palla alta;

3 – Costanzo (C)= 7, soffre e lotta per i compagni da buon capitano, subisce fallo sul pareggio della viola, e subisce fallo in area viola per un rigore evidente;

30 – Vergara= 8,5, è lui l’ago della bilancia dell’equilibrio della partita. Dietro Ambrosino fa bene, spostato a destra fa avanzare i viola, e spostato a sinistra fa male alla difesa avversaria. Con una magia sulla fascia e poi sul fondo prende il rigore finale, e pensare che stava per essere sostituito. Migliore in campo.

5 – Iaccarino= 8, rientrato dall’infortunio sembra aver preso le chiavi del centrocampo azzurro. Fa bene le due fasi di possesso e non possesso. Bravo nella freddezza del rigore decisivo.

10 – Ambrosino= 7,5, non ha bisogno di ulteriori aggettivi, sa mantenere bene la palla e puntare la difesa avversaria. Cala fisicamente nel finale in quanto si è trovato molto spesso da solo, ma ha dato tutto. Infatti esce per Pesce;

94 – Saco = 7, non una prestazione perfetta, ma ha recuperato tanti palloni davanti la difesa. Le sue lunghe leve gli hanno permesso di evitare falli inutili fuori area. Anche lui come Ambrosino è arrivato stanco a fine partita;

11 – Cioffi = 7, ha giocato benissimo il primo tempo, con degli strappi di ripartenza molto veloci. Il secondo tempo cala fisicamente e con lui si perdono le ripartenze azzurre; ed infatti viene sostituito da Marchisano;

Sostituti

28 – Marchisano= 6.5, subentra a Cioffi, e si sposta a destra per raddoppiare sugli avversari, si sacrifica e corre molto;

15 – Spavone= 6.5, subentra a D’Agostino, e gioca centralmente chiudendo bene le linee di passaggio e lasciando solo le linee esterne;

9 – Pesce= 6.5, subentra ad Ambrosino, viene molto incontro la palla per giocare con i compagni e cambiare lato, con la sua freschezza in campo gli azzurri avanzano di qualche metro;

Allenatore

All. Frustalupi= 6, fortunato a non cambiare Vergara nel finale di gara (il cambio era pronto). Va in difficoltà quando sposta alcune pedine, ma il passaggio ad una difesa a 4 sembra avergli dato la gioia consecutiva della vittoria. Peccato aver fatto riscaldare i ragazzi dal 35’esimo del primo tempo ed il primo cambio averlo fatto al 65’esimo.

Analisi a cura di Antonio Pisciotta

