PRIMAVERA 1 RISULTATI – Il Bologna cala il poker contro il Milan. Bene Napoli e Inter

Il campionato Primavera 1 entra nella fase decisiva e non sono mancate le sorprese oltre che i colpi di scena. La prima viene da Cercola, dove il Napoli di Frustalupi batte per 3-2 la Fiorentina e allunga sulla zona play-out. Il Bologna espugna il Centro Sportivo Vismara per 1-4 contro il Milan che ora rischia seriamente. Infine vittoria dell’Inter sul campo del Torino per 0-2

Risultati Primavera 1

Napoli-Fiorentina 3-2

Torino-Inter 0-2

Milan-Bologna 1-4

A cura di Alessandro Sacco