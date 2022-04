Pasquale Salvione, giornalista: “Spalletti? Ha già vinto”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’:

Il ‘Corriere dello Sport’ ha parlato di un incontro da ‘dentro/fuori’ a fine stagione per il rinnovo di Mertens. Un incontro direttamente con il presidente De Laurentiis. Mertens rinnoverà?

“Mi sembra tutto abbastanza chiaro e lineare. Mertens vuole restare al Napoli, lo ha ribadito pubblicamente in più occasioni. Ama Napoli, ha chiamato il figlio Ciro. Ha un legame importantissimo con la città, la moglie si trova bene. Lui vuole restare un altro anno e, magari, avere anche un futuro in società. Io credo che non c’è bisogno di sottolineare come Mertens sia l’idolo dei tifosi. Ero al ‘Maradona’ per Napoli-Roma ed è stato incredibile il calore dei tifosi quando è entrato in campo. Come accaduto l’ultima volta, credo si possa trovare un accordo con il presidente De Laurentiis. Mertens si accontenterebbe anche di un ingaggio più basso. Ci sono tutti i presupposti per continuare ma, si sa, le trattative sono chiuse quando ci sono le firme”.

Tante critiche ingenerose a Spalletti:

“Ti dico la verità: per me Spalletti, il ‘suo’ scudetto, l’ha già vinto. Ha fatto un lavoro incredibile, ha portato il Napoli a giocarsi lo scudetto fino alla fine. Ha valorizzato la rosa, ha fatto giocare tutti a livelli incredibili. Trovo assolutamente ingeneroso criticare Spalletti adesso. Ha passato mesi completamente stravolti tra Covid, infortuni e Coppa d’Africa. Il bilancio non può che essere positivo. Poi, ovviamente, come tutti può commettere degli errori e li ha commessi. Ma mi sento di ripetere assolutamente che Spalletti ha già vinto il suo personale scudetto. Ha fatto rendere Anguissa, ha vinto la scommessa Juan Jesus. Si può dire che ha sciupato delle occasioni per lo scudetto, ma tutto quello che ha fatto è stato un plus rispetto alle premesse”.