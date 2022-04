Pasquale Salvione, giornalista: “Milan? Calendario difficile”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’:

Chi ha, delle squadre in corsa scudetto, l’impegno più difficile?

“Io credo che, sicuramente, il Milan sia quella che abbia più possibilità di perdere punti con la Lazio. I rossoneri avranno un calendario difficile. Non è facile neppure quella dell’Inter contro la Roma. Poi solo partite più semplici, sulla carta. Roma? Quella vista nel primo tempo contro il Napoli, farebbe molta fatica. I giallorossi, sostanzialmente, sono rientrati in partita quando glielo ha ‘permesso’ il Napoli. ”.

Una battuta: a Milano non ci sono murales di Maradona per accattivarsi il pubblico:

“Ma sì. Non ne ha bisogno credo. Mourinho sa creare entusiasmo e lo stiamo vedendo anche in questi ultimi mesi a Roma. Ha riempito lo stadio di tifosi creando grande coinvolgimento e, abbiamo visto anche nel match di Coppa Italia, l’affetto che gli riserverà la tifoseria dell’Inter”.