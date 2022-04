Napoli-Mertens, fissato l’appuntamento per parlare di rinnovo

Nel calcio, soprattutto quando si parla di mercato, se c’è la volontà è già un passo in avanti, per poi arrivare ad un’eventuale intesa. Nel caso del Napoli la buona notizia è che Dries Mertens ha aperto al dialogo, anzi c’è già l’appuntamento. A fine campionato, come aveva anticipato il d.s. Giuntoli e confermato dal CdS, le parti si incontreranno per discutere del rinnovo. La volontà di tutte e due le parti è quella di voler continuare il percorso insieme, almeno per un altro anno. L’opzione a favore del club azzurro resterebbe per poi discuterne, mentre le cifre sarebbero nettamente più basse, dai 4,5 milioni si scende al 1,2 milione o giù di lì. La piazza ovviamente vuole la permanenza del belga, visto che poi da poco è nato il figlio Ciro Romeo. Il tecnico Luciano Spalletti, pur non facendolo giocare tanto, approverebbe ovviamente la sua permanenza e questo è un dato da non sottovalutare. Si attenderà il finale di stagione e poi l’appuntamento.

La Redazione