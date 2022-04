Napoli, in Toscana alla ricerca del poker da trasferta!

Ad Empoli gli azzurri cercano il poker consecutivo di vittorie in trasferta dopo i colpi contro Lazio, Verona e Atalanta: il Napoli fuori casa ha fatto meglio di tutte in serie A, 37 punti come il Milan, ha vinto più partite (11, come i rossoneri) e subito meno reti, 12 insieme all’Inter. Numeri da scudetto, quindi, lontano dal Maradona: imbattuti gli azzurri fuori casa nelle otto partite del 2022 tra campionato e Europa League: cinque vittorie (Venezia, Bologna, Lazio, Atalanta e Verona) e tre pareggi (Juventus, Cagliari e Barcellona). Un cammino da record in trasferta: il Napoli ha perso solo due volte tra campionato e Europa League, due passi falsi racchiusi in tre giorni (la sconfitta per 3-2 del 21 novembre al Meazza contro l’Inter e quella per 2-1 a Mosca il 24 novembre contro lo Spartak). Solo due incidenti di percorso in un cammino finora straordinario della squadra di Spalletti che in totale ha vinto 12 partite, tra campionato ed Europa League, ne ha pareggiate 6 e perse soltanto due.

Il Mattino