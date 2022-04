Lodi, ex Empoli: “Mi auguro che il Napoli faccia tesoro dalle ultime partite”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Lodi, centrocampista dell’Acireale ed ex Empoli, ecco le sue parole: “Sinceramente dopo la vittoria con l’Atalanta pensavo che il Napoli avesse trovato la strada giusta, avendo anche poi il vantaggio di giocare due partite in casa. Invece ha steccato quelle due gare, cosa che una squadra che lotta per lo scudetto non può permettersi. Ora deve continuare fino alla fine, perché la cosa più brutta che esiste è il rammarico. Mi auguro che con l’Empoli possa tornare alla vittoria e continuare a mettere pressione alle due milanesi, perché il campionato non è ancora finito. Pareggio al 90’? E’ una sensazione bruttissima, perché quando stai per vincere un titolo importante e toppi due gare davanti ai tuoi tifosi un po’ di rammarico devi averlo. Non bisogna però alzare bandiera bianca, c’è ancora da conquistare un posto in Champions, poi ho ancora la speranza che il Napoli possa vincere lo scudetto. Mi auguro che il Napoli faccia tesoro da queste due partite, si ricompatti ancora di più e possa fare il massimo in queste ultime partite”.