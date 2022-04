L’agente di Osimhen fissa il super prezzo per il cartellino

Quando la stagione sarà finita, le sirene della Premier League potrebbero risuonare forte per Victor Osimhen . L’attaccante nigeriano, reduce da una buona stagione con il Napoli, è osservato speciale da tanti top club inglesi: c’è l’Arsenal, innanzitutto, forse anche il Manchester United, sicuramente il nuovo Newcastle che non giocherà in Europa ma ha tanta liquidità da investire. Ma che cifra potrebbe convincere il Napoli?

«Se arriva un’offerta molto importante va via. Ma questo vale per ogni calciatore che gioca in Italia»

ha spiegato alla Radio ufficiale Andrea D’Amico, agente e intermediario nell’affare che aveva portato Osimhen al Napoli di Gattuso nell’estate del 2020 per quasi 50 milioni.

«In questo momento non ho richieste dalla Premier, ma è presto, è una situazione che resta in evoluzione. L’Inghilterra resta un mercato di prima fascia. Quando parlo di offerta importante e irrinunciabile per Osimhen intendo offerte da 150 milioni».

Mattino.it