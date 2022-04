In vista del match contro il Napoli, ultimi posti per un settore per i tifosi dell’Empoli

Domani allo stadio “A. Castellani”, fischio d’inizio alle ore 15,00, l’Empoli affronterà il Napoli in una sfida che si preannuncia davvero interessante. Il twitter del club toscano aggiorna sulla presenza dei tifosi di casa.

Ultimi posti a prezzi speciale in Maratona Inferiore per la sfida di domani tra Empoli e Napoli, domani corri al Castellani a tifare!

Tagliando omaggio per tutti gli Under 14 e biglietto a prezzo ridotto al costo di 5 euro per Donne e Under 18

Fonte: twitter Empoli