Gianluca di Marzio: “Un venerdì a Napoli dalle emozioni forti”

Il Memorial Gianni Di Marzio è in programma da oggi a lunedì sul campo del centro sportivo Holly e Benji a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Sedici squadre di under 13 da tutta Italia. Le emozioni del figlio Gianluca, in un tweet:

Un venerdì a #Napoli dalle emozioni forti: sono stato per la prima volta ai murales dedicati a papà @misterdimarzio e #Maradona, ho visitato una scuola dove insegnano…calcio e trascorso qualche ora nel centro sportivo dove domani inizierà il primo memorial #GianniDiMarzio 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/LsH17KdV3T — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 22, 2022