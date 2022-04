Empoli-Napoli, gioielli in vetrina. Cifre e dettagli

Nessun mistero: i rapporti tra Napoli ed Empoli sono storicamente ottimi. Fin dai tempi di Sarri, per intenderci, ovvero quando De Laurentiis ha iniziato una lunga politica di affari con Corsi.

Ecco perché il ds del Napoli Giuntoli approfitterà della trasferta di domenica al Castellani per un’ennesima visione di due talenti purissimi che si sono messi in mostra in questa stagione con l’Empoli. Si tratta del terzino sinistro Fabiano Parisi e del trequartista albanese Entrambi hanno dimostrato di non accusare minimamente il salto di categoria, adattandosi alla grandissima al campionato di serie A dopo l’ottima stagione scorsa culminata con la promozione. Si tratta di due giocatori molto diversi dal punto di vista tattico, ma allo stesso tempo preziosissimi in ottica futura per il Napoli. Parisi ha appena 21 anni, ma per come si muove, come difende e soprattutto come si propone nella metà campo avversaria, ha dimostrato di avere già tutte le qualità di un giocatore navigato. Dopo un inizio di stagione un po’ in sordina, tra panchina e problemi fisici, ha scalato rapidamente le gerarchie di Andreazzoli e si è preso stabilmente il posto da titolare inamovibile sulla corsia mancina dell’Empoli. Corre tanto, ma senza mai perdere la lucidità, motivo per il quale potrebbe essere l’uomo giusto per alternarsi con Mario Rui nel ruolo di terzino nella difesa del Napoli il prossimo anno. La valutazione che l’Empoli fa del suo giocatore è di circa 8 milioni di euro, ma considerando gli ottimi rapporti con il presidente Corsi, De Laurentiis spera di riuscire a strappare un prezzo di favore con un piccolo sconto sul cartellino. Ha un solo anno in più rispetto a Parisi, ma anche Bajrami rappresenta una certezza dell’Empoli. Gioca tra le linee e si muove galleggiando con la disinvoltura del trequartista di esperienza. Non è certo un caso se l’albanese indossi la maglia numero 10, che storicamente è garanzia di qualità. Andreazzoli non riesce a farne mai a meno e il rendimento del suo giocatore gli ha dato fin qui pienissima ragione. Nell’arco della sua prima stagione in serie A, infatti, Bajrami ha già collezionato 6 gol e 5 assist in campionato, e tre reti in coppa Italia a conferma del fatto che uno con i suoi piedi e le sue qualità non potrà rimanere ancora lontano da una big della nostra serie A. Anche per la sua cessione l’Empoli chiede circa 10 milioni. Mattino.it