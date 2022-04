Convinto, attento, equilibrato: ad Empoli occorre il Napoli da trasferta

L’altro Napoli. E’ quello da trasferta. Vincente nei risultati quanto nell’ atteggiamento. E’ riuscito a dare sempre il meglio sia per quanto riguarda la personalità che nel modo di stare in campo. Una squadra convinta, attenta ed equilibrata per compattezza e per la capacità di sfruttare al meglio le opportunità offensive. Una formazione concreta e cinica che è riuscita ad esprimersi al massimo sia negli appuntamenti contro le formazioni d’alta classifica che contro quelle medio-piccole. Contro l’Empoli sarà fondamentale per gli azzurri mantenere questo stesso tipo di atteggiamento che è stato alla base di tanti risultati positivi esterni: Napoli che avrà la possibilità di cancellare l’immeritata sconfitta dell’andata al Maradona per 1-0 (l’ultimo successo in campionato della formazione di Andreazzoli che nel 2022 non ha ancora vinto) con il gol rocambolesco segnato con la nuca da Cutrone. Un andamento finora costante nelle gare esterne, un rendimento di altissima affidabilità lontano dal Maradona, dove invece la squadra di Spalletti ha commesso numerosi passi falsi.

Il Mattino