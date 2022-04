Andreazzoli bestia nera per gli azzurri, solo una volta vincenti

Dopo la «bestia viola» Italiano, il Napoli pronto ad affrontare un altro tabù della storia azzurra: Aurelio Andreazzoli, infatti, si accende quando vede Napoli, l’allenatore dell’Empoli – che è anche ex storico collaboratore di Luciano Spalletti alla Roma e anche all’Udinese in precedenza – vanta un record incredibile contro gli azzurri che vuole mantenere anche domani al Castellani. Andreazzoli, infatti, ha vinto tre delle quattro gare da allenatore contro il Napoli in Serie A (1P): come riportato da Opta Italia, tra le formazioni affrontate almeno quattro volte nel massimo torneo dall’allenatore toscano, solo contro la Fiorentina (80%) vanta una percentuale di successi più alta che contro gli azzurri (75%). L’Empoli aveva saputo sorprendere il Napoli anche all’andata, quando al Maradona il gol di Cutrone era risultato decisivo. La prima vittoria è arrivata quasi dieci anni fa, nel maggio 2013 alla guida della Roma (2-1 all’Olimpico), poi il successo (sempre 2-1) ancora con l’Empoli nell’aprile 2019. L’unica sconfitta è arrivata a Fuorigrotta nel novembre 2018 (5-1 per gli azzurri). Fonte: mattino.it