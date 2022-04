Al via il Memorial Di Marzio: a Casalnuovo 16 squadre under 13

Sedici squadre di under 13 da tutta Italia. È l’omaggio a Gianni Di Marzio, l’ex allenatore e scopritore di talenti (fu il primo a notare Maradona nel 78 in Argentina) scomparso tre mesi fa a 81 anni. Il Memorial Gianni Di Marzio è in programma da oggi a lunedì sul campo del centro sportivo Holly e Benji a Casalnuovo, in provincia di Napoli. A bordocampo i familiari di Gianni: la moglie Tucci e il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport.

Ideatore del torneo Gigi Maione, presidente della scuola calcio Real Casarea e da anni legato a Di Marzio. Alla prima edizione del torneo hanno aderito club professionistici come Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e Taranto. L’obiettivo degli organizzatori è allargare il torneo a squadre straniere.

Il Mattino