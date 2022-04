Zola, ex Napoli: “Scudetto? Io non escluderei il Napoli”

Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli, è intervenuto su Sky, ecco le sue parole: “Scudetto?

Il Milan ha la sfida più difficile in questo weekend, l’Inter gioca in casa ed è un grosso vantaggio. Dopo la vittoria di Torino credo che si sia rimesso in careggiata, ma questo solo in teoria: il calcio non ha una sua logica, i pronostici sono difficili. La più attrezzata? Io non escluderei il Napoli, ma credo che l’Inter penso sia la più forte e sa come si fa, avendo vinto lo Scudetto l’anno scorso”.