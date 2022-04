YOUTH LEAGUE – Juventus-Benfica 4-5 (d.c.r.), i bianconeri ad un passo dall’impresa

Questo pomeriggio a Nyon, si è giocata la semifinale tra la Juventus e il Benfica e la sfida non ha tradito le attese. I portoghesi passano in vantaggio con Neto, ma la difesa bianconera sbaglia in fase d’impostazione. Lo 0-2 arriva con il siluro di Semedo, imparabile per Senko. La gara ha una svolta con il rosso ai Soares. La Juventus la pareggia con i gol di Chibozo e la splendida conclusione di Turicchia. Si va ai rigori, dov’è decisivo l’errore di Soule. Nell’altra semifinale netto successo del Salisburgo 0-5 contro l’Atletico Madrid.

MARCATORI: 3′ Neto (B), 10′ Semedo (B), 51′ Chibozo (J), 73′ Turicchia (J)

JUVENTUS: Senko, Savona (dal 46′ Turco), de Winter, Muharemovic (dal 66′ Hasa), Turicchia (dall’87’ Rouhi); Mulazzi, Bonetti (dall’84’ Cerri), Miretti, Iling-Junior; Soulè, Chibozo. A disp. Scaglia, Nzouango, Sekularac (all. Bonatti).

BENFICA: Soares; Joao Tome, Araujo, Silva, Rodrigues; N’Dour (dal 90′ Sequeira), Jevsenak (dall’84’ Nuno Felix), Neto; Pedro Santos (dall’84’ Marques), Moreira (dal 90′ Resende), Semedo (dal 37′ Gomes). A disp. Ferreira, Dju (all. Castro).

ARBITRO: Signor Allard Lindhout (NED)

AMMONITI: Miretti (J), Hasa (J)

ESPULSI: Soares (B)

RIGORI

⚽ARAUJO (1-2)

⚽ILING-JUNIOR (2-2)

⚽SILVA (2-3)

⚽MIRETTI (3-3)

❌NUNO FELIX PALO!

❌TURCO

⚽NETO (3-4)

⚽HASA (4-4)

⚽SEQUEIRA (4-5)

❌SOULE’

La Redazione