Viola – Vicario in pole per il dopo Dragowski, ma piace anche Meret

In casa Viola Dragowski si avvia ai saluti. Il portiere, con contratto in scadenza nel 2023 e senza trattative per il rinnovo, andrà via in estate. Per questo motivo la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare a Terracciano. Se per Carnesecchi la concorrenza è veramente ampia e importante, il nome attualmente in cima alla lista è quello di Guglielmo Vicario, attualmente all’Empoli ma di proprietà del Cagliari. Stando a quanto si legge su Il Corriere Fiorentino, sarebbe quello più semplice da raggiungere rispetto ad altri presi in considerazione come Meret, Cragno e Provedel.